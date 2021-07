Prefeito obriga pessoas em situação de rua a saírem da cidade

O prefeito de Monte Mor, no interior de São Paulo, Edivaldo Antônio Brischi anunciou um programa de revitalização contra moradores de rua. Ele está levando à força as pessoas em situação vulnerável para outros municípios do estado. Com informações do UOL.

Em um vídeo, divulgado pelo prefeito em sua rede social, mostra ele criticando parte da população que oferece marmita para que os sem-teto. “E a maioria da população fica sustentando esse povo com marmita. Quem quer trabalhar se tem a pinga e a marmita dele? Se querem ajudar, ajudem um pai de família que acorda 4h ou 5h. Ontem chegou uma moça com umas 10 marmitas e eu falei que ela não poderia fazer isso. Podem ficar bravo comigo, mas agora tem prefeito essa cidade”, disse.

Edivaldo diz que os moradores estão sendo levados para outras cidades vizinhas. “Tem que cuidar. Tem mais dois ali. Ontem foram seis viagens. Eles [moradores de rua] foram para Rio das Pedras, Bauru, Campinas, São Paulo, Orquídeas. Pessoas do bem, me ajudem, me apoiem nessa ação. Tem muita gente metendo o louco no Edivaldo, só que eu não aguento mais reclamação e eu não posso mais ver minha cidade virar um lixo”, finalizou.

A Prefeitura de Boituva informou que encaminhará ao Ministério Público denúncia contra Monte Mor por violação de direitos humanos.