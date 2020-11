Prefeito morre de covid-19 um dia após ser eleito; vice deve assumir

Um dia após vencer as eleições municipais, Didi Filgueira (PTB), eleito prefeito de Itaguaru, interior de Goiás, morreu em decorrência de complicações da covid-19. O político, de 60 anos, estava internado desde outubro e teve uma piora no estado de saúde no final de semana. Didi não chegou a saber que havia vencido a disputa eleitoral.

De acordo com a família do político, ele foi internado em um hospital da capital, Goiânia, no dia 1º de outubro, quando apresentou os primeiros sintomas da doença. Na semana seguinte, foi transferido para a UTI e precisou ser intubado.

Em 30 de outubro, Didi teve uma melhora, mas, no último fim de semana, o estado de saúde dele piorou novamente.

Em um vídeo publicado na segunda-feira (16) pela manhã, a esposa dele, Darcimeire Fernandes, e dois filhos do casal relataram que foram até o hospital dar a notícia da vitória nas eleições, quando souberam.

"Viemos fazer uma visita ao Didi para dar a notícia sobre a vitória. Os médicos nos informaram que no sábado e no domingo Didi teve uma pequena piora, e essa piora persistiu. Então quero pedir a todos vocês: vamos orar pela saúde dele para que juntos possamos tê-lo perto de nós. Para que possamos comemorar a nossa vitória", diz ela no vídeo.

Poucas horas após a publicação, o prefeito eleito não resistiu e morreu. Como a morte de Didi foi devido ao novo coronavírus, não haverá velório.

Para se despedir do político, um cortejo percorreu as ruas da cidade, de pouco mais de 5 mil habitantes, no início da tarde desta terça-feira (7).

Eleito

Didi foi eleito com 2.368 votos (53,90% do total). De acordo com jurisprudência de casos semelhantes julgados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na hipótese de falecimento do candidato a prefeito após a data da eleição e em caso de único turno, o candidato a vice-prefeito deve assumir o cargo.

O vice de Didi é Fernando Araújo (PDT), que deverá assumir como prefeito de Itaguaru em janeiro de 2021.