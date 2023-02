Prédio da OAB-RJ é esvaziado após suspeita de bomba

O prédio da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro (OAB-RJ), no Centro da cidade, foi esvaziado após uma ameaça de bomba, no fim da manhã desta quarta-feira (15). O presidente da entidade no Rio, Luciano Bandeira, solicitou evacuação imediata e acionou o esquadrão antibombas da Polícia Civil.

"Todos os locais têm câmeras de segurança e elas foram cedidas à polícia. Não sabemos o motivo disso”, disse Bandeira.

As informações preliminares indicam que alguém teria deixado cartas pelo prédio informando sobre a presença do artefato. No 7ª andar, onde as cartas foram encontradas, acontecia uma reunião sobre procedimentos disciplinares impostos a advogados, com mais de 60 pessoas. No 4º andar estava sendo realizada uma solenidade para a entrega das carteiras dos novos advogados, com a presença de mais de 150 pessoas.

“Nós estávamos fazendo a entrega de carteiras quando a equipe encontrou cartas no banheiro, no elevador, com ameaças ao prédio da ordem, dizendo que iam explodir o prédio da Ordem dos Advogados”, contou a advogada Carolina Miraglia.

Marli Pereira Gomes, mãe da última advogada a receber a carteirinha da OAB-RJ, conta que todo mundo precisou descer de escada.

“Estávamos no quarto andar. Todo mundo desceu de escada. Acho que ninguém desceu de elevador. Mesmo com esse incidente é um dia feliz. Afinal de contas, a minha filha lutou muito para ter essa carteira. Achamos que ia dar tudo certo e estávamos comemorando. Tomara que não tenha nada”.

As atividades da sede da entidade foram suspensas por volta das 12h. Policiais militares atuam em apoio à Polícia Civil e intensificaram o policiamento no local.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)