VÍDEO: Porta de avião se abre durante voo e passageiro precisa segura-lá

Os ocupantes de um avião bimotor passaram por um susto durante o percurso entre Recife (PE) e Maceió (AL), na última terça-feira (11). A porta da aeronave abriu em pleno voo e um passageiro precisou segura-lá por parte do trajeto.

A cena foi registrada em vídeo, que começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (13). Nas imagens, o homem aparece segurando um cabo ao lado da porta parcialmente aberta do avião fretado. Confira o vídeo:

A reação rápida foi crucial para evitar que a parte inferior da porta se abrisse durante o voo, enquanto a aeronave sobrevoava em baixa altitude e o barulho dos motores era audível dentro da cabine.

Imagens do exterior do avião, feitas após o pouso, mostram a porta danificada aberta, com partes retorcidas e apresentando ausência de algumas peças.

Imagem do exterior do avião, feita após o pouso (Reprodução/Redes Sociais)

A empresa de táxi aéreo Vem Aviation, responsável pelo voo, disse que aconteceu um problema na porta do avião, de matrícula PT-JYK, e que não houve feridos por conta da situação. Empresa ainda lamentou os transtornos e disse que "reitera o seu compromisso no cumprimento rigoroso das normas brasileiras e requisitos vigentes e registra que deu todo apoio em solo para os tripulantes e passageiros".

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)