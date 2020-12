Por ciúmes, mulher ateia fogo em companheira trans

Após uma briga, uma mulher, de 21 anos, teria ateado fogo na companheira, uma mulher trans, de 40 anos. De acordo com a Polícia Militar, a agressão teria sido motivada por ciúmes. As duas moravam juntas no bairro Feu Rosa, em Serra, cidade na região metropolitana de Vitória (ES).

A PM informou que a suspeita jogou gasolina no corpo da vítima, que estava dormindo em sua cama, e ateou fogo logo em seguida. O fogo se espalhou e consumiu a residência do casal.

As chamas provocaram queimaduras no rosto e tórax da vítima, que foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento. A unidade não informou o estado de saúde da mulher, mas a família informou que ela teve 40% do seu corpo queimado.

Os vizinhos tentaram conter o fogo para que ele não queimasse as casas ao lado. Entretanto, apenas com a chegada do Corpo de Bombeiros é que as chamas foram controladas.

A Polícia Civil informou que, depois de receber atendimento, a suspeita, que também é uma mulher trans, foi encaminhada à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana e autuada em flagrante por homicídio qualificado por emprego de fogo e impossibilidade de defesa da vítima. Posteriormente, foi conduzida para o Centro de Triagem de Viana.