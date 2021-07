Por aparecer dançando funk com arma na cintura, PM é investigada

Uma policial militar se tornou alvo de investigação após aparecer dançando funk, com uma garrafa de cerveja na mão e uma pistola na cintura, em um vídeo publicado no TikTok. As informações são do UOL.

As imagens circularam em grupos de WhatsApp, o que gerou repercussão negativa na cidade onde a PM atua, em Ponta Porã (MS), principalmente entre os colegas de corporação. O caso foi denunciado na segunda-feira (12) à Corregedoria.

Apesar de estar com a arma, a agente de segurança pública estava em um momento de folga, em um estabelecimento comercial.

Após a denúncia, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul levou o vídeo para ser discutido internamente. Por meio de nota, a corporação explicou que "repassou o conteúdo para a Corregedoria da PMMS, que irá adotar as providências cabíveis ao caso".

A PM deve abrir um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do caso. O processo de investigação deve durar de 15 a 30 dias.

Apenas ao final da investigação é que será determinado se haverá alguma punição. No entanto, ainda não foi explicado qual tipo de punição a policial pode receber.

Durante a análise do caso, a policial - que faz parte da corporação desde 2018 - continuará trabalhando normalmente. A militar trancou suas redes sociais e apagou o perfil no TikTok.