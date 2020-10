Políticos e internautas discutem nas redes sociais sobre privatização do SUS

“DefendaoSUS” e “PrivatizaroSUS” estão entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (28). Internautas e políticos estão reagindo ao decreto assinado ontem (27), pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que autoriza equipe econômica a privatizar o SUS (Sistema única de Saúde).

A maior parte das opiniões é contrária ao decreto editado pelo presidente, que quer incluir as Unidades Básicas de Saúde no programa PPI, de investimento privado. Os opositores criticam o decreto em plena pandemia e chamam Jair Bolsonaro de genocida.

Na noite da última terça-feira (27), a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) afirmou que estava preparando um Projeto de Decreto Legislativo, que pode suspender de forma imediata os efeitos de um decreto presidencial. “Esse homem quer privatizar o SUS. Estou preparando um PDL para acabar com essa história”, escreveu a deputada no Twitter.

Esse cidadão divulgou decreto hoje TAMBÉM preparando "estudospara modernização de unidades básicas de saúde". MENTIRA! ESSE HOMEM QUER PRIVATIZAR O SUS. Estou preparando um PDL para acabar com essa história!!! pic.twitter.com/1xBxB4T7Yq — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) October 27, 2020

O candidato do PSOL a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, é outro político que manifestou-se com críticas a Bolsonaro. “Decreto de Bolsonaro entrega para equipe de Paulo Guedes privatizar e transformar as 39 mil unidades de saúde da famílía do país em ‘modelos de negócio’. Eles odeiam o SUS e a Saúde Pública!”.

Decreto de Bolsonaro entrega para equipe de Paulo Guedes privatizar e transformar as 39 mil unidades de saúde da famílía do país em "modelos de negócio". Eles odeiam o SUS e a Saúde Pública! — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) October 28, 2020

Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL-RJ, enfatizou que a proposta do presidente surge em meio à pandemia do coronavírus.

“No meio de uma pandemia que já matou quase 158 mil brasileiros, Bolsonaro autorizou a equipe econômica a criar um modelo de privatização de unidades básicas de saúde. Saúde é DIREITO! Seguimos na luta para defender Saúde Pública de qualidade a todos!”

DEFENDAM O SUS! No meio de uma pandemia que já matou quase 158 mil brasileiros, Bolsonaro autorizou a equipe econômica a criar um modelo de privatização de unidades básicas de saúde. Saúde é DIREITO! Seguimos na luta para defender Saúde Pública de qualidade a todos! — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 28, 2020

Confira abaixo mais reações dos internautas sobre Bolsonaro abrir caminho para a privatização do SUS:

O SUS foi criado em 88 pela Constituição, lá está determinado que é DEVER do Estado garantir saúde a toda a população. O SUS considerado uma das melhores politicas de saúde do mundo! Somos referência no tratamento de HIV, entre outros... NENHUM DIREITO A MENOS! #DefendaoSUS pic.twitter.com/7HaWl0kNHp — CAOUT ≠ Defenda o SUS (@OutofMVAD) October 28, 2020

Privatizar o SUS é literalmente MATAR pessoas pobres e doentes que dependem do sistema pra obter seus medicamentos pois não tem condições de pagar por eles.



Não é um ato revolucionário.



É GENOCIDA. #DefendaoSUS — caroline lins (@carolinelins) October 28, 2020

essas são todas às vacinas que o SUS disponibiliza GRATUITAMENTE. não tê-las gratuitamente mais é GENOCÍDIO é EXTERMÍNIO #DefendaoSUS pic.twitter.com/6b3pwcKjvJ — samy (@kylehinas) October 28, 2020

Privatizar o SUS é crime contra a população!! Em defesa do SUS com acesso integral, público e gratuito!! #ForaBolsonaro #DefendaoSUS pic.twitter.com/B3WV69NaVC — Luna 13.400 (@lunapramudarsp) October 28, 2020

Entenda o decreto

O Decreto nº 10.530/2020, que já está em vigor, institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil para o período de 2020 a 2031 e autoriza a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) a preparar modelo de privatização da atenção primária à saúde, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) –porta de entrada do SUS– de estados, municípios e do Distrito Federal.

No decreto, o governo Bolsonaro argumenta que o avanço na articulação com o sistema privado de saúde vai aperfeiçoar o setor, “aumentando a eficiência e a equidade do gasto com adequação do financiamento às necessidades da população.

A medida foi recebida com críticas pelo CNS (Conselho Nacional de Saúde), por representar uma ameaça à universalidade do atendimento à saúde, prevista na Constituição.