Policial é chamado em acidente e descobre que uma das vítimas é sua filha

Gabriella Nascimento de Góis, de 19 anos, e João Vitor Lima da Silva, de 21, morreram em um acidente na BR-226, na região metropolitana de Natal (RN), neste sábado (28). O policial militar chamado para atender à ocorrência, ao chegar no local, percebeu que uma das vítimas era a filha dele.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o casal de namorados seguia de moto quando bateu na lateral de uma caminhonete, que iria cruzar a estrada.

Com a força do impacto, eles foram arremessados e acertaram a janela do carro, entrando no veículo. Os dois morreram no local.

O motorista da caminhonete abandonou o veículo e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Muito abalado, o policial não quis falar com a imprensa. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).