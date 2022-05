Policiais Rodoviários Federais mortos na BR-116 eram especialistas em escoltas; saiba quem eram eles

Os policias rodoviários federais Márcio Hélio Almeida de Souza, de 52 anos, e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, de 45 anos, lotados no Grupo de Motociclismo Regional (GMR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram mortos na manhã desta quarta-feira (18), na BR-116, em Fortaleza, Ceará. As vítimas eram especialistas em escoltas de autoridades.

De acordo com informações do Diário do Nordeste, eles tiveram a arma roubada e foram assassinados em uma abordagem a um suspeito, que estava andando em meio aos veículos.

Márcio Hélio estava na PRF desde o ano de 2006. Já Raimundo Bonifácio ingressou na corporação um ano antes, em 2005. Os dois também já foram agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC).