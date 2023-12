Policiais militares envolvidos em disparo contra bebê são afastados em São Paulo

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (28) o afastamento dos dois policiais militares envolvidos no incidente em que um bebê foi atingido por um projétil proveniente da viatura policial. A Polícia Civil está conduzindo as investigações sobre o caso.

As imagens obtidas pela TV Globo revelam uma munição semelhante à utilizada em armas de airsoft, que foi retirada do rosto do bebê. O incidente ocorreu durante a madrugada de terça-feira (26) e foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra a viatura e a moto em que o bebê estava sendo transportado.

A criança recebeu atendimento no Hospital Municipal Tide Setúbal e teve alta na quarta-feira (27). A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou detalhes sobre o atendimento realizado.

A Secretaria de Segurança Pública do estado informou que os dois policiais foram identificados e interrogados na quarta-feira, optando por permanecer em silêncio. As imagens das câmeras corporais foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

O caso está sob investigação em um inquérito policial instaurado pelo 67º Distrito Policial (Jardim Robru) e Inquérito Policial Militar (IPM), com a Corregedoria da PM acompanhando as apurações.

A Ouvidoria da Polícia abriu um procedimento solicitando à Corregedoria as imagens e laudos periciais, mas até o momento não obteve resposta.