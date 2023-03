Policiais imobilizam homem em teto de ônibus; veja o vídeo

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um homem sendo imobilizado por policiais militares no teto de um ônibus. O vídeo foi registrado na Avenida Brasil, na pista sentido Centro, próximo à Penha, Zona Norte do Rio, no último sábado (25).

A Polícia Militar informou que o homem precisou ser imobilizado por ter resistido à tentativa dos agentes de retirá-lo de cima do coletivo. A corporação afirmou também que ele foi liberado após descer do veículo.

Ainda segundo a PM, os policiais que participaram da ação são do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e tiveram auxílio do 22°BPM (Maré). Os agentes utilizaram uma escada para chegar até a parte superior do ônibus e conduzir o homem de volta ao solo.

Após a retirada do homem, que se encontrava em situação de rua, as equipes presentes ofereceram assistência, alimentação e água a ele.

