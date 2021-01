Polícia procura homem que tentou sequestrar menina de 5 anos

A Polícia Civil procura um homem que tentou sequestrar uma criança de 5 anos em Paiçandu, no norte do Paraná. O caso foi registrado em um mercado que fica no bairro Monte Carmelo.

Segundo a polícia, a menina estava acompanhada da irmã, que tem 10 anos, quando o homem entrou e agarrou a criança mais nova.

A menina foi puxada pelo suspeito para fora do estabelecimento, mas foi impedido por mulheres que presenciaram a cena.

A situação ocorreu no dia 14 de janeiro, e as imagens foram divulgadas pela polícia nesta segunda-feira (18).

O homem não foi reconhecido pelas pessoas que estavam no local e nem pela família das crianças, que assistiu às imagens de câmeras de segurança.

A Polícia Civil pede ajuda da população para identificar o suspeito. Quem tiver qualquer informação pode enviar pelo WhatsApp (43) 99755-5953.