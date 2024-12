PF prende 7 pessoas, incluindo um delegado, por suspeita de ligação com o PCC

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (17.12) uma operação para prender oito pessoas, entre elas um delegado e mais três policiais civis suspeitos de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) - sete delas haviam sido presas até o início da tarde. Segundo as investigações, os suspeitos estariam envolvidos em um esquema criminoso que incluia manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro da facção.

Além da PF, a ação foi conduzida por promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), com apoio da Corregedoria da Polícia Civil.

A Justiça decretou a prisão temporária dos investigados. Também foram autorizados mandados de buscas e apreensões em endereços relacionados a eles, e outras medidas cautelares, como bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens. Apenas um mandado de prisão contra um policial não foi cumprido e ele é considerado foragido.

A ação resultou do cruzamento de diversas investigações sobre o PCC, inclusive o assassinato, em novembro deste ano, do delator Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Entre os presos nesta terça está o delegado Fabio Baena, que havia sido acusado de extorsão por Gritzbach, em sua delação premiada.

Entre os policiais com mandado de prisão estão também Eduardo Monteiro, Marcelo Ruggeri, Marcelo Marques de Souza, conhecido como Marcelo "Bombom" e Rogério de Almeida Felício, sendo que Rogério é o único foragido - ele também trabalha como segurança do cantor Gusttavo Lima.

Os outros presos por suposto envolvimento com o PCC são Ademir Pereira Andrade, Ahmed Hassan e Robinson Granger de Moura, conhecido como Molly.