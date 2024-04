Polícia Militar encontra R$ 175 mil em carro e motorista diz que dinheiro é de deputado federal

Policiais Militares do Rio de Janeiro encontraram R$ 175 mil em espécie dentro de uma bolsa que estavam em carro parado na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio. Os três ocupantes do veículo foram levados para a 31ª DP e liberados depois de prestarem depoimento. Um deles - o motorista do carro, identificado como Luiz Eduardo Cunha Gonçalves - disse que é assessor parlamentar do deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) e que desconhecia a origem do dinheiro. As informações foram divulgadas pelo site Tempo Real RJ e confirmadas pelo portal O Globo.

O caso ocorreu na última sexta-feira (5/4). Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) realizavam patrulhamento na Av. Brasil, na altura de Guadalupe, quando perceberam um veículo parado na calçada. O carro era um Range Rover Velar.

A equipe deu ordem de desembarque para o condutor e os demais ocupantes e encontrou a bolsa contendo cerca de R$ 175 mil em espécie dentro do veículo. De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro foi apreendido e uma investigação foi aberta para esclarecer os fatos.

O deputado Gutemberg Reis negou ser o dono do dinheiro. Em nota enviada ao portal O Globo, a assessoria alega que o motorista prestou serviços freelancer ao parlamentar em campanha eleitoral, na área de marketing, "mas não possui qualquer vínculo empregatício ou de trabalho atualmente". A assessoria de Gutemberg afirma ainda que "o dinheiro apreendido não é do deputado".

Em março deste ano, Gutemberg Reis foi indiciado pela Polícia Federal por crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. As investigações, que se referem a suposta fraude em certificados de vacinação contra a Covid-19, também alcançam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.