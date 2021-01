Polícia investiga caso de adolescente que se vacinou no lugar de idoso morto

A Polícia Civil investiga um caso de fura-fila das vacinas contra a covid-19, em que um adolescente de 12 anos teria sido vacinado em um asilo para idosos, utilizando o documento de uma pessoa morta. A situação ocorreu na segunda-feira (25), em Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul.

A situação só foi descoberta porque, ao informarem a vacinação no sistema de dados da prefeitura, o computador registrou que o idoso já tinha morrido. A suspeita então foi comunicada pelo município para a polícia.

O adolescente teria recebido a vacina após usar dados cadastrais do cartão do SUS e número de CPF do um idoso falecido, que morou no asilo até sua morte. O jovem seria filho de uma mulher que, segundo auditoria municipal, foi responsável pela confirmação da identificação dos funcionários e idosos que receberam as doses da vacina.

Essa mulher seria a responsável por passar à equipe de vacinação, ligada à Vigilância em Saúde do Município, a lista com nome, função e CPF das pessoas que estavam no asilo.

A polícia checa também se, no momento da imunização, o adolescente usava uniforme igual aos demais funcionários e máscara, dificultando a identificação.

De acordo com a polícia, se o caso for confirmado, o adolescente poderá responder por ato infracional ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e a mãe dele, por fraude.

A prefeitura de Passo Fundo divulgou nota em que informa ter sido autora da investigação, por meio da Auditoria Geral e Controle Interno do Município. Foi do prefeito Pedro Almeida a determinação para registrar ocorrência policial.