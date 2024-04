Polícia erra endereço do mandado de prisão, invade casa e aponta arma para mulher em Goiás; vídeo

Em uma ação equivocada, agentes da Polícia Civil de Goiás (PC-GO) erraram o endereço de mandados de prisão e invadiram uma casa em Aparecida de Goiânia, Goiás. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (11), por volta das 5h, e foi registrado em um vídeo que está viralizando nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que os policiais, com armas em punho, entram na residência e confrontam a moradora, que questiona a presença deles no local. A mulher, que estava com seu companheiro e seus dois filhos pequenos, um de 2 meses e outro de 12 anos, afirma que as crianças foram acordadas pelo tumulto e ficaram aterrorizadas com a ação policial. Ela alega ter sido agredida pelos agentes, que arrombaram o portão de sua residência.

Após alguns minutos de uma tensa discussão, a mulher pediu para ler o documento e os agentes finalmente percebem o erro. Segundo informações, os policiais da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) estavam em busca de suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas erraram o endereço ao tentar cumprir mandados de prisão e busca e apreensão.

Em nota oficial, a PC-GO informou que já está apurando o caso. "A Polícia Civil de Goiás informa que os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos dentro da legalidade, conforme deferimento de ordem judicial. E que eventuais supostos abusos cometidos durante a operação já estão sendo investigados pela Superintendência de Correições e Disciplina da PCGO."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)