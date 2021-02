Polícia encontra suspeito de feminicídio em condomínio de luxo

Suspeito de ter matado a companheira, Uanderson Freitas de Jesus, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (18) em um condomínio de luxo, em Mangaratiba (RJ). Ele é apontado como o responsável pela morte da jovem Luíza Helena Nascimento, de 21 anos, na Baixada Fluminense, em novembro do ano passado.

O casal estava junto há pouco mais de dois anos e tinha dois filhos juntos. Familiares da vítima relatam que, após o nascimento do segundo filho, a relação começou a apresentar problemas. Eles teriam se separado duas vezes. Com a insistência de Uanderson, Luíza aceitou retornar para casa onde viviam. Ela foi morta na frente das crianças, que tinham 1 ano e 11 meses e 6 meses. O corpo foi encontrado pela avó da jovem.

De acordo com a Polícia Civil, após matar a companheira, Uanderson foi para a casa de sua mãe, deixou os filhos com a avó e fugiu.

Na quinta-feira, foi decretada a prisão temporária do homem e ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio.

Um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, afirma que o companheiro de Luíza teria premeditado o crime. "Pelo que uns amigos dela disseram, antes de matar ela, ele publicou uma imagem de um caixão ao lado da foto dela horas antes. Tudo dá indícios de que foi uma coisa premeditada. Estamos sofrendo muito porque ela era uma menina excelente. Uma mãe incrível", contou.

Para a tia da vítima, Vanusa Celeste, a morte pode ser um alerta para outras famílias. "Não existe essa história de que marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que se meter sim. Prestem atenção nos seus filhos. Eduquem os seus filhos desde pequenos, porque eu acho que é a educação que transforma. Homem não deve bater em mulher. Homem não deve usar a violência contra a mulher. Tem que acabar com isso desde pequeno. Tem que acabar com essa história do machismo, essa história de que o homem está sempre certo", destacou.