Polícia encontra relógio de R$ 1 milhão roubado do médico Roberto Kalil

De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais, da Polícia Civil de São Paulo, agentes recuperaram, nesta quinta-feira (4), o relógio da marca Patek Philippe, avaliado em R$ 1 milhão, do médico do presidente Lula, Roberto Kalil.

A joia foi roubada em 12 de dezembro, quando o médico chegava ao seu consultório, na Bela Vista, Centro de São Paulo. O relógio estava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e a polícia conseguiu recuperar após mandado de busca e apreensão.

Policiais da 2ª Delegacia Patrimônio prenderam Carlos Henrique Santana, o Catota, na terça-feira (2). Ele foi responsável por obrigar o médico a entregar a joia. Com a prisão, os policiais conseguiram identificar o local onde o relógio estava guardado, na rua Botucatu, bairro Arraial Paulista, mesma área onde prenderem Santana.

O relógio será devolvido à vítima. As investigações prosseguem para identificar outros participantes do crime.

Em dezembro de 2023, outro suspeito de ter participado do roubo foi preso em Taboão da Serra pela Guarda Civil Municipal da cidade. Ainda segundo o delegado Hélio Bressan, a GCM localizou o suspeito por meio de imagens que foram compartilhadas nas redes sociais, onde é possível ver que três motos saíram pela manhã da cidade e usavam placas que aparecem nos vídeos relacionados ao crime. Os agentes esperaram o suspeito voltar, e ele foi abordado. O homem foi levado à delegacia e negou o crime.

O assalto

O cardiologista foi assaltado na manhã de 12 de dezembro de 2023 na garagem de seu consultório na região da Bela Vista. O consultório fica próximo à unidade do Hospital Sírio-Libanês, onde o médico atende. Segundo Kalil, os dois criminosos estavam em duas motocicletas e o seguiram até o local. Chegando lá, o abordaram.

O médico diz que ficou sob a mira de uma arma e teve itens levados pelos criminosos, como a aliança de casamento, um par de óculos e um relógio de luxo que ganhou do sheik de Dubai.

Um segurança do consultório teria realizado um disparo contra os criminosos, mas eles conseguiram fugir.

"O cardiologista Roberto Kalil Filho foi vítima de assalto a mão armada, em São Paulo. Apesar da violência, ele não foi ferido e está bem. Ao chegar na garagem do prédio do seu consultório, no bairro da Bela Vista, o médico foi abordado por criminosos que estavam armados. Sem reagir, prontamente entregou o que queriam: um relógio de pulso. O médico fez boletim de ocorrência e está atendendo os seus pacientes normalmente", disse à época a assessoria do médico .