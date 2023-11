Polícia encontra bebê recém-nascido levado de maternidade enquanto mãe dormia; suspeita é presa

Após uma denúncia anônima, a polícia conseguiu resgatar o bebê recém-nascido Ravi, que havia sido levado da enfermaria de uma maternidade no Rio de Janeiro enquanto a mãe e a avó dormiam. A criança já está com os pais, Nívea Maria, de 27 anos, e Matheus Maranhão, de 26 anos. Ela foi devolvida ao casal por volta das 9h. Uma mulher foi presa.

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1), na Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio. Ravi foi encontrado por policiais do Comando de Polícia Pacificadora às 8h15. Ele estava na casa de Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, que foi presa.

Um vizinho de Cauane, que vive no Morro do Borel, a 10 km da maternidade, foi quem avisou a polícia.

A suspeita foi reconhecida pela família do bebê como a mulher que aparece andando com bolsas pelos corredores da maternidade nas gravações feitas pelas câmeras de segurança do local. Os registros foram feitos por volta das 2h da madrugada.

Para funcionários do hospital, Cauane pode ter entrado por uma das varandas da unidade. A direção da maternidade também acredita que Ravi foi colocado dentro de uma das bolsas que a mulher carregava.