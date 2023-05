Polícia Civil pede prisão temporária de suspeito de agredir brutalmente homem em Guarujá (SP)

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Douglas William Santos da Silva, suspeito de participar do espancamento de Osil Vicente Guedes, de 49 anos, que morreu após as agressões. Ele foi vítima de notícias falsas sobre ter roubado uma moto.

O homem identificado é ex-cunhado da mulher de Osil. Ele prestou depoimento no 2º DP de Guarujá, no litoral de São Paulo, e afirmou não ter participado do ato de violência.

Osil Guedes não tinha antecedentes criminais, e era dono de uma empresa de reciclagem no bairro Vila Áurea, no distrito de Vicente de Carvalho. O local fica cerca de um quilômetro do local em que ele foi agredido brutalmente. Ele deixou um filho de nove anos de idade.

O Hospital Santo Amaro (HSA) informou que Osil teve a morte encefálica, parada de todas as funções do cérebro, no último domingo (7). A Polícia Civil investiga o crime e, além de Douglas, identificou outros dois suspeitos de participarem do espancamento.

O caso

A vítima foi espancada por um grupo de pessoas entre a Rua Tambaú e a Avenida Oswaldo Cruz, em Vicente de Carvalho, em Guarujá, na tarde do dia 3 de maio. Testemunhas relataram à PM que gritos de "pega ladrão" foram direcionados a Osil. Um motorista flagrou o momento das agressões.

O dono do veículo informou à Polícia Militar ter emprestado a motocicleta para Osil antes das agressões acontecerem. Segundo o homem, ele era uma pessoa "trabalhadora" e que "não se metia em confusão".

Osil sofreu um traumatismo craniano por conta das agressões. O Hospital Santo Amaro (HSA) informou que o paciente teve uma morte encefálica, ou seja, uma parada de todas as funções do cérebro, no dia 6 de maio e a morte foi confirmada no último domingo (7).

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou, de início, que o caso foi registrado como "lesão corporal" no 2º Distrito Policial (DP) de Guarujá, mas acabou modificado para "homicídio" após a morte de Osil.

Estão identificados

A Polícia Civil identificou três suspeitos de terem agredido Osil. Um deles se apresentou na delegacia e prestou depoimento. O homem disse ser ex-cunhado da mulher de Osil e negou ter dado 'paulada' ou espancado a vítima.

Douglas William Santos da Silva foi reconhecido pela Polícia Civil com base nos vídeos em que a vítima aparece sendo espancada.