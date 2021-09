Polícia Civil investiga autoria de fotos de mulher nua dentro de delegacia

A polícia abriu uma investigação para apurar fotos que foram tiradas de uma mulher totalmente nua dentro da delegacia da 129ª DP, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Os conteúdos estão circulando nas redes sociais, mas até o momento não há a confirmação de que dia eles foram feitos. As informações são do Metrópoles.

Nos cliques, a jovem posa sem roupas subindo uma escada da delegacia e próximo uma viatura. Veja:

As fotos estão circulando nas redes sociais. (Divulgação)

Em nota, a Polícia Civil informou que um policial de plantão já foi identificado como suspeito de permitir o ato em si, e ele será afastado das suas funções.