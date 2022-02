Polícia Civil instaura inquérito para investigar acidente com ônibus do cantor Devinho Novaes

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o acidente com o ônibus do cantor Devinho Novaes. O veículo que transportava a banda do cantor, tombou na madrugada da segunda-feira (31) no km 208 da BR-101, em São Sebastião, no interior de Alagoas. O acidente deixou várias pessoas feridas, entre elas o artista. Um dos músicos da banda, saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, o "Jack Sax", de 34 anos, morreu no acidente. As informações são do portal TNH1.

O Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca, afirmou que 10 vítimas deram entrada na unidade no início da manhã da última segunda e passaram por avaliação e exames médicos. o hospital também confirmou a morte do músico Jack Sax.

O delegado Renivaldo Batista, titular do 86º Distrito Policial de São Sebastião, será o responsável por conduzir as investigações. "Diversos integrantes da banda serão intimados pelo delegado a partir da semana que vem para serem ouvidos, assim como representantes da empresa e familiares da vítima. A princípio o inquérito foi instaurado como homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro", disse o escrivão Abelardo Silva.

"Mas por se tratar de um crime culposo, o condutor do veículo somente responderá a esse crime se for comprovado que ele agiu por imperícia, imprudência ou negligência. Pode ter ocorrido algum defeito mecânico no ônibus, alguma interferência de outros veículos. Tudo isso será apurado no decorrer do inquérito. Ao final, o motorista do ônibus também será ouvido e o inquérito será encaminhado à Justiça", acrescentou.