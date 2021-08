Polícia Civil descarta agressões e conclui que Joice sofreu uma ‘queda da própria altura’

Nesta sexta-feira (13), a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou a conclusão das investigações sobre as lesões da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). Segundo as informações, Joice sofreu uma “queda da própria altura", possivelmente ocasionada pelos efeitos de remédio para dormir, e que não houve agressão no episódio do suposto atentado sofrido por ela dentro de casa. As informações são do G1.

Os investigadores afirmaram que o inquérito foi baseado na apuração da própria corporação e que o apartamento de Joice foi periciado pela Polícia Civil, mas que não foram encontradas evidências que comprovem que houve invasão.“No caso, não se evidenciou qualquer elementos que apontassem para a prática de violência doméstica ou atentado/agressão por parte de terceiros”, diz a Polícia Civil.

A deputada afirmou em julho que havia sido atacada por uma pessoa que teria invadido o seu apartamento em Brasília há duas semanas. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e corre em segredo de justiça.

O advogado da parlamentar, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, disse que "confia no trabalho técnico da Polícia Civil de Brasília". Além disso, ele afirmou que "acata a decisão técnica do IML (Instituto de Medicina Legal)".