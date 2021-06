Polícia Civil abre inquérito contra 32 pessoas por ‘Festa do Beijo’

A Polícia Civil autuou 32 pessoas por participarem da “Festa do Beijo”, que aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará. O termo instaurado pela Polícia Civil investigou a conduta dos envolvidos e resultou na autuação de todos, entre eles estudantes de medicina e uma digital influencer.



Algumas imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostram os convidados desrespeitando as regras de distanciamento social. Além disso, ninguém fazia uso de máscara.





A influencer Kawanne Nobre, uma das participantes, postou em suas redes sociais uma série de vídeos em que pergunta a, pelo menos, dez participantes da festa se eles dão “beijo ou tapa”. Todos toparam beijar a jovem. As imagens publicadas por ela foram usadas pela Polícia Civil para identificar os participantes do evento.

As 32 pessoas autuadas responderão por descumprir medidas sanitárias estabelecidas por decretos municipal e estadual de enfrentamento contra a Covid-19.