Pneu de caminhão 'invade' loja de conveniência em Santa Catarina; veja o vídeo

Uma situação inusitada registrada em Santa Catarina chamou a atenção dos internautas nos últimos dias. Uma loja de conveniência de um posto de gasolina localizado na BR-470 foi "invadida" por um pneu de caminhão solto.

O caso ocorreu na última segunda-feira, por volta das 14h50. As imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento começaram a circular nas redes sociais. Apesar do susto, não há registro de feridos. A loja atingida ficou parcialmente destruída.

Testemunhas informaram que um caminhão teria passado por um buraco na estrada e perdido o pneu.