PMs atropelam e arrastam motoqueiro que desobedeceu ordem de parada

Na última quinta-feira (2), um motociclista foi atropelado e arrastado no asfalto por policiais militares no Jardim Nova Vitória, na zona leste de São Paulo. Imagens registradas por moradores mostram a abordagem dos agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), que agora é alvo de investigação. O caso acontece em meio a uma onda de questionamentos sobre os procedimentos da Polícia Militar paulista.

Segundo relatos, o motociclista, que trafegava sem capacete, não teria obedecido a uma ordem de parada da Polícia Militar. Durante a fuga, colidiu com um poste na Rua Anecy Rocha e caiu ao chão. Os vídeos gravados no local mostram três policiais ao redor do homem. Um deles avança com sua motocicleta, pressionando a roda dianteira contra o suspeito caído. Em seguida, outro policial o arrasta pelo braço pelo asfalto, enquanto vozes de testemunhas expressam indignação.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou, em nota, que as imagens estão sendo analisadas e que todas as circunstâncias da abordagem serão investigadas. "A Polícia Militar apura os fatos e tomará as medidas cabíveis em relação à conduta dos policiais envolvidos na ocorrência. Na ocasião, o homem, que trafegava sem capacete, desobedeceu à ordem de parada e fugiu dos policiais, caindo da motocicleta", diz o comunicado.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.