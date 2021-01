PM encerra festa de aniversário com o tema 'maconha'

Uma festa de aniversário com o tema "maconha" foi encerrada pela Polícia Militar na cidade de São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. No local, os agentes encontraram um bolo decorado com imagem uma cannabis sativa, planta da qual é extraída a maconha, e do cantor Bob Marley, além de munições, papelotes e tabletes de maconha.

A festa ocorreu na noite do último domingo, 17. Na ocasião estava sendo comemorado o aniversário de um traficante da região. "Ao chegarem ao local citado, os policiais se depararam com uma mulher em atitude suspeita, que ao ver o efetivo policial tentou fugir, mas acabou detida. Em seguida, os policiais entraram na residência onde estava acontecendo a festa, mas, antes que pudessem tomar qualquer medida os 'convidados' se dispersaram e saíram em fuga.

Durante as buscas no local, a PM conseguiu apreender 144 papelotes de maconha, um tablete de 540 gramas de maconha, três munições calibre 12 e uma balança de precisão. Todo o material e a mulher detida foram levados para a delegacia.