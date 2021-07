PM briga e atira contra o próprio primo dentro de carro

Durante uma briga, o policial militar Daniel Lendel Oliveira Nascimento, de 33 anos, atirou contra o primo, Lucas Santos Brandão, 20 anos, dentro de um carro no início deste sábado (3), em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

O crime teria acontecido por volta das 5 horas. Os dois estariam voltando de uma festa quando, por ciúmes de uma mulher, acabaram se desentendendo.

Lucas, que estava no banco do passageiro, foi baleado no pescoço. Uma mulher, que também estava no carro, presenciou a briga e foi levada para a delegacia para prestar depoimento.

Após o disparo, Daniel perdeu o controle do veículo e causou um acidente. O PM ficou ferido e foi socorrido para um hospital da capital.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.