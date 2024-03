PM aparece em vídeo pornô usando arma como brinquedo sexual e tem porte cassado, em São Paulo

Em São Paulo, um policial militar teve o porte de armas cassado após aparecer em vídeos de conteúdo pornográfico utilizando a arma usada em serviço como brinquedo sexual. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar já identificou o agente que está nos vídeos, que viralizaram na rede social X, o antigo Twitter. Nas imagens, ele pratica relação sexual com travestis e a arma é utilizada como acessório.

"Uma apuração preliminar foi instaurada para investigar o uso indevido de equipamentos da corporação e as circunstâncias relativas aos fatos", diz a nota da PM. O caso foi revelado pelo G1 São Paulo na última sexta-feira (8).

Nos registros, é possível ver o policial militar mantendo relações sexuais com outras duas pessoas em um quarto. Ele usa a arma com uma delas, enquanto a outra registra as cenas do momento de fetiche. Em outro vídeo, o revólver aparece novamente, e dessa vez é manuseado por um dos parceiros com quem o PM contracena, enquanto ele sorri para a câmera.

A Corregedoria da PM instaurou uma apuração preliminar para verificar o uso inadequado da arma de fogo, que pertence à corporação. A SSP também afirma que "medidas cabíveis serão adotadas, conforme determinam a Lei e o regulamento disciplinar da instituição", contra o policial militar que, já se sabe, pertence à Cavalaria. Ainda não se sabe se ele será afastado das atividades.