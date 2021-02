Pix fora do ar impede que transferências bancárias funcionem

O Pix, serviço de pagamento instantâneo do Banco Central, ficou fora do ar por algumas horas na tarde desta quinta-feira (11). Desta forma, foi impossível receber ou fazer transferências nas principais instituições bancárias do país.

Quando o usuário realizava a transação na conta - que não demora mais do que alguns segundos-, demorava em média uma hora para que o sistema confirmasse. A mensagem na maior parte das instituições indicava apenas algum erro momentâneo, sem explicar exatamente o que pode ter acontecido.

Apenas o Nubank publicou o que de fato estaria acontecendo. O banco virtual informou: ‘Pix fora do ar, faça transferências por TED’.

De acordo com a instituição, o problema é uma “instabilidade geral no retorno das transferências Pix”. É provável que o sistema tenha sofrido alguma instabilidade ou sobrecarga, afetando assim somente alguns clientes.