Piso de festa montado para cobrir piscina cede e público cai na água; web faz memes com Titanic

O que deveria ser uma noite de diversão, acabou se transformando em um grande susto para parte dos frequentadores de uma festa em uma casa noturna no Rio de Janeiro. Na noite da última sexta-feira (31/01), a estrutura montada sobre a piscina para ampliar a pista de dança cedeu, jogando dezenas de pessoas na água.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão, com frequentadores se debatendo na piscina enquanto outros tentavam ajudar. Apesar do incidente, a festa continuou, e muitas pessoas encararam a situação com bom humor.

A cena rapidamente viralizou na internet e rendeu uma enxurrada de memes, especialmente no X (antigo Twitter). Alguns utilizaram a música "My Heart Will Go On", tema do filme Titanic, para brincar com a situação. “Não estou me aguentando! Botaram um tapume na piscina da Boate Fenix pra ter mais espaço e o negócio quebrou com as gays em cima”, comentou um usuário ao compartilhar o vídeo.

Diante da repercussão, os perfis oficiais da festa e do local no Instagram restringiram os comentários e não se pronunciaram sobre o ocorrido. Mesmo assim, o episódio seguiu sendo amplamente discutido online, dividindo opiniões entre a falha na organização e a forma descontraída com que muitos reagiram ao incidente.