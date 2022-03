PIS/Pasep 2022: veja quem pode receber o pagamento hoje, terça-feira (29/03)

O pagamento do PIS/Pasep é um dos momentos mais aguardados pelos trabalhadores da rede privada e servidores públicos. Nesta terça-feira (29/03), serão liberados os repasses do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O benefício é direcionado aos trabalhadores da rede privada e servidores públicos. O PIS segue com o cronograma de acordo com o mês de aniversário.

Confira o calendário de pagamento do PIS:

Data do recebimento – Data do mês aniversário

15 de março de 2022 – Julho;

1​7 de março de 2022 – Agosto;

22 de março de 2022 – Setembro;

24 de março de 2022 – Outubro;

29 de março de 2022 – Novembro;

31 de março de 2022 – Dezembro.

Assim como os funcionários da rede privada, os funcionários públicos também tiveram acesso ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O benefício foi liberado a partir do número de inscrição no programa e encerrado, na última quinta-feira (24).

Confira o calendário de pagamento do PASEP:

Final da inscrição do PASEP / Dia que receberá o abono salarial:

Documento com final 6: 15 de março de 2022;

Documento com final 7: 17 de março de 2022;

Documento com final 8: 22 de março de 2022;

Documento com final 9: 24 de março de 2022.

Como funciona o PIS/Pasep?

O PIS é reservado apenas aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago para servidores públicos pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito a receber o PIS/Pasep:

Pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias de 2020;

Ter trabalhado com carteira assinada em 2020;

Ter recebido, em média, até no máximo dois salários mínimos mensais em 2020;

Estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos 5 anos;

Esteja com os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Qual o valor do PIS/Pasep?

Com o aumento salarial, o abono salarial pode variar de R$ 101 a R$ 1.212.

Quanto vou receber do PIS/Pasep?

O valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

Como fazer a consulta do valor a receber?

A consulta pode ser feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo telefone 158.

Quem não tem direito ao PIS/Pasep: