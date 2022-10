Piloto presta homenagem à mãe durante voo e emociona internet; vídeo

O piloto Luís Eduardo Pita emocionou a internet ao homenagear a mãe durante o voo que partiu de São Paulo, no último dia 28 de setembro. Dona Eunice, de 68 anos, viajava de férias para Cancun, no México, não imaginava receber tamanha demonstração de carinho do filho e foi surpreendida.

VEJA MAIS

Eunice estava sentada na poltrona quando começou ouvir o piloto apresentar-se aos passageiros. Mas o que ela não esperava era que receberia um gesto de gratidão de Luís Eduardo publicamente. No alto-falante da aeronave, o piloto começou a dizer que “sentada na fileira um” havia uma cliente especial e contou a história de superação da mãe. Por fim, ele agradeceu e afirmou que a amava.

Assista ao vídeo:

"Senhores hoje temos uma cliente especial aqui conosco, sentada na fileira um. Ela se chama dona Eunice. Ela, que saiu do interior da Bahia há 41 anos atrás para trabalhar de babá em São Paulo. Teve seu filho e o criou sozinha, ele se formou em piloto, este que vos fala. Hoje é um prazer, mamãe, te conduzir até Cancún, muita felicidade celebrar os seus 68 anos de idade. Dona Eunice, meus parabéns, e hoje eu estou aqui para falar para você por sua causa. Superou todas as dificuldades para formar o seu filho piloto, obrigada mãe, eu te amo. É um prazer compartilhar com todos aqui este momento", afirmou.