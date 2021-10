Piloto de embarcação escolar é preso por estuprar adolescentes

O piloto de uma embarcação que transportava estudantes da comunidade Careiro da Várzea para uma escola do Gurupá, no estado vizinho do Amazonas, foi preso nesta quarta-feira (6), sob acusação de estupro de duas adolescentes, de 11 e 14 anos. Segundo depoimento das duas garotas, o homem, de 39 anos, aproveitava o fato de levá-las quase todos os dias às aulas para cometer os abusos. A informações são do Portal do Holanda.

O caso foi denunciado pelos gestores da escola onde as duas meninas estudam, que acionaram a polícia. "Durante as investigações, constatamos que o infrator esperava que todos os alunos desembarcassem para ficar sozinho com as vítimas, e as levava até a cabine da embarcação, onde praticava os abusos”, relatou o delegado David Jordão, titular da 35ª delegacia, encarregada de cumprir o mandado de prisão temporário expedido pela juíza Fabíola de Souza Bastos Silva, da Vara Única da Comarca de Careiro da Várzea..

Com a ordem judicial decretada, os policiais seguiram em busca do acusado e conseguiram prendê-lo na comunidade Inema, zona rural do município. Ele foi encaminhado para a delegacia e indiciado por estupro de vulnerável. Agora permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.