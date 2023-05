PF realiza buscas em usina nuclear de Angra dos Reis

Na manhã da úlima quinta-feira (11), a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado em uma usina nuclear, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A ação da PF está relacionada á dois inquéritos que investigam o derramamento de material radioativo no mar da baía de Itaorna, em setembro de 2022. Na época, a poluição das águas foi notificada ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) e ao CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) somente 21 dias após o ocorrido.

O órgão analisa se houve omissão, por parte da administração da usina, sobre a notificação do produto radioativo às autoridades competentes. A P\F investiga também a possibilidade de crimes ambientais. De acordo com o IBAMA, a Eletronuclear, estatal que administra a usina, reconheceu o incidente da contaminação somente quatro meses depois. Ainda segundo o IBAMA, a usina negou que tenha realizado o despejo na baía. Devido a isso, o Ibama aplicou uma multa em R$ 2,1 milhões a Eletronuclear.

A usina, por sua vez, comunicou que despejou apenas 90 litros de água que continham substâncias de baixa radiação e que, como as medidas estavam abaixo do limite da legislação, considerou a ação como um "evento operacional interno". A Eletronuclear publicou uma nota dizendo que forneceu todas as informações que a solicitaram e que irá cooperar com as autoridades. A empresa afirma estar comprometida com a segurança e o bem-estar de todos.

Nota da Eletronuclear

"O incidente foi encerrado, suas causas estão sanadas e não existem áreas impróprias nem risco de agravamento da situação. Além disso, o evento não ocasionou nenhum tipo de prejuízo às pessoas ou ao meio ambiente, conclusão referendada pelos próprios órgãos licenciadores (Ibama e Cnen – Comissão Nacional de Energia Nacional). Nenhuma norma foi infringida pela empresa, que sempre atuou com total comprometimento e respeito ao meio ambiente".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)