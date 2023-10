PF prende jovem de 19 anos por venda de cigarros eletrônicos

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal por vender cigarros eletrônicos, conhecidos como vape, em Taubaté, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (19), quando o suspeito foi detido.

Segundo as investigações da PF, o jovem divulgava os cigarros eletrônicos pelas redes sociais e negociava a venda por aplicativos de mensagens. Depois, ele entregava os produtos em Taubaté e outras cidades da região.

A operação contou com a ação de policiais e cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Vila São Geraldo, onde o investigado mora. No local, foi encontrado diversos dispositivos de vapes, fragrâncias e carregadores dos aparelhos. Todos os equipamentos foram apreendidos.

O jovem foi preso em flagrante por contrabando por equiparação, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

Anvisa proíbe venda e importação de cigarros eletrônicos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação, a comercialização e a propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil em 2009. A medida foi tomada por conta dos riscos à saúde que o produto pode causar.

Os vapes são dispositivos eletrônicos que simulam o ato de fumar, liberando vapores que contêm nicotina, aromatizantes e outras substâncias. A nicotina é um produto altamente viciante e pode causar problemas de saúde, como doenças cardíacas, derrames e câncer.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)