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PF prende homem com 20 ampolas de tirzepatida em aeroporto

Passageiro desembarcava de voo vindo de Foz do Iguaçu e não tinha documentos para importação do medicamento sem registro

O Liberal

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na noite desta sexta-feira (10/7), um homem de 39 anos. Ele transportava 20 ampolas de tirzepatida, medicamento usado para emagrecimento, sem a documentação exigida para importação. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

O passageiro, natural de Petrópolis (RJ), desembarcava de um voo proveniente de Foz do Iguaçu (PR), cidade na fronteira com o Paraguai. Ele foi abordado por agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) durante a fiscalização rotineira.

Material apreendido

Na inspeção da bagagem despachada do homem, os agentes localizaram as 20 ampolas do medicamento. A corporação informou que o passageiro não possuía a documentação necessária para a importação regular da tirzepatida.

Crimes de contrabando e risco à saúde pública

Após a apreensão do material, o homem foi imediatamente preso em flagrante. Ele foi encaminhado aos procedimentos da polícia judiciária para as devidas averiguações.

A Polícia Federal detalhou que o detido responderá pelos crimes de contrabando e importação irregular de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. A corporação ressaltou que tal conduta é classificada como crime hediondo, dado o risco iminente à saúde pública que representa.

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