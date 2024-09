PF indica 41 suspeitos em investigação sobre fraude na Americanas

A Polícia Federal (PF) nomeou, nesta segunda-feira (2), 41 suspeitos de envolvimento na fraude que levou a Americanas a solicitar um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil, no início do ano passado.

Os suspeitos que aceitarem colaborar com as investigações poderão firmar acordos de "não persecução", que exigem a admissão de participação no esquema fraudulento, responsável por um rombo de mais de R$ 25 bilhões na contabilidade da empresa.

A PF dividiu os 41 nomeados em oito grupos, conforme suas áreas de atuação no esquema. A informação foi obtida a partir de documentos analisados pela Reuters. Entre os principais envolvidos estão o ex-presidente-executivo da Americanas, Miguel Gutierrez, e a ex-presidente da B2W, unidade de varejo digital da empresa, Anna Saicali. Ambos já haviam sido mencionados em investigações anteriores.

VEJA MAIS

Além deles, outros citados incluem ex-funcionários e executivos de diversos departamentos da Americanas, como contabilidade, relações com investidores e tecnologia da informação.

Miguel Gutierrez foi preso em Madri no início deste ano, mas foi libertado pouco tempo depois. Já Anna Saicali entregou seu passaporte à polícia como parte das investigações.