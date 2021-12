PF e Receita acham 715 quilos de cocaína em carga em porto

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal localizaram e apreenderam nesta quarta-feira, dia 29, 715 quilos de cocaína em um dos terminais do Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo. A droga estava escondida em uma carga de açúcar, distribuída em quatro contêineres, que seria embarcada em um navio com destino ao porto Durban, na África do Sul.



"Foi uma operação trabalhosa que começou pela manhã e terminou à noite", informou a Receita. A cocaína interceptada foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir da localização da droga e vai seguir com as investigações. Esta foi a quarta interceptação de cocaína em cargas de exportação feita pela Alfândega do Porto de Santos nesta semana. Nas ações anteriores, os fiscais confiscaram mais de uma tonelada da droga