PF deflagra operação contra chineses que pagam para casar com brasileiras

A Polícia Federal de Pernambuco deflagrou, na manhã desta terça-feira (1), a Operação Enlace, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de venda de “casamentos de fachada” entre brasileiras e chineses. O grupo era especializado em fraudar o sistema migratório nacional, facilitando a regularização da permanência de estrangeiros no Brasil.

A operação, coordenada pela delegacia da PF em Caruaru, no agreste de Pernambuco, investiga a ação de uma organização criminosa que, desde 2021, aliciava brasileiras para simularem casamentos com imigrantes, principalmente de origem chinesa.

A quadrilha atuava desde a identificação e aliciamento de brasileiras dispostas a participar do esquema, até a formalização de casamentos falsos. Em troca, as mulheres recebiam um pagamento, permitindo que os chineses legitimassem sua documentação e garantissem a permanência legal no Brasil.

Ação da Polícia Federal

Na operação desta terça-feira, cerca de 60 agentes da Polícia Federal cumpriram 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Recife e Caruaru (PE). O material apreendido será encaminhado para análise na delegacia da PF em Caruaru. As ordens judiciais foram expedidas pela 16ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

As investigações tiveram início em 2021, a partir de uma denúncia de fraudes em pedidos de residência baseados em casamentos simulados. Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de formação de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Se condenados, as penas somadas podem ultrapassar 19 anos de prisão.

