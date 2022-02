Petrópolis: chuva forte e alagamentos fazem disparar sirenes

Uma nova e intensa chuva caiu na tarde desta terça-feira, 22, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Novos alagamentos e disparo de sirene ocorrem uma semana após a tragédia causada por deslizamentos durante chuva, causando a morte de pelo menos 183 pessoas no município. A prefeitura acionou sirenes de alerta em todos os distritos. As informações são da Agência Estado.

Segundo a prefeitura, a previsão meteorológica é de que ocorra chuva moderada a forte em Petrópolis ao longo da tarde e da noite desta terça-feira. No início da tarde, a secretaria municipal de Defesa Civil acionou as sirenes de todos os distritos e emitiu avisos também por SMS e por grupos de aplicativo. A pasta orienta que a população fique atenta aos avisos, que podem ser atualizados. A qualquer sinal de emergência, os telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) devem ser acionados.