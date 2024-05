Personal trainer é preso por importunação sexual contra aluna; saiba quem é

Um personal trainer de 41 anos, identificado como Bruno Fidelis, foi preso na última terça-feira (21) sob a acusação de importunação sexual contra uma de suas alunas durante uma avaliação física em Caldas Novas, Goiás. A vítima relata que Bruno se aproveitou da situação para tocar em suas partes íntimas e tentar beijá-la.

Segundo a jovem, o crime aconteceu durante uma avaliação física em que Bruno Fidelis media seu corpo. Em prints de mensagens divulgadas, ela relata que ele "passou a mão em seu seio" e tentou beijá-la. O personal tenta se justificar, afirmando que "achou que estava sendo correspondido".

A jovem, no entanto, rebate as mensagens, deixando claro que em nenhum momento consentiu com o toque ou a tentativa de beijo. Apesar das acusações, a defesa de Bruno Fidelis conseguiu sua soltura junto à Justiça.

O delegado responsável pelo caso, Alex Miller, confirmou que tanto a vítima quanto o personal trainer foram ouvidos e que a investigação seguirá em curso para que a verdade seja apurada.

Quem é Bruno Fidelis?

Bruno Fidelis é personal trainer, especialista em emagrecimento e hipertrofia, e acumula mais de 20 mil seguidores no Instagram. (Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, Bruno Fidelis se apresenta como especialista em emagrecimento e hipertrofia, compartilhando vídeos de sua rotina de treinos na academia e de seu trabalho como personal trainer com alunos e alunas. Ele também divulga "antes e depois" de algumas alunas e acumula mais de 20 mil seguidores.

O personal trainer também oferece atendimentos presenciais e consultorias online, com preços que variam de R$ 300 a R$ 500 por mês. Em suas publicações, ele também faz propaganda de sua loja de suplementos, que teria sido eleita a melhor do município.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)