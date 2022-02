Pernambuco cancela eventos de carnaval em todo o Estado

Depois de vários Estados, chegou a vez de o governo de Pernambuco anunciar, nesta terça-feira (8), o cancelamento de festas de carnaval, além de realização de eventos de qualquer tipo entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, a sexta pré-carnavalesca e a Terça-Feira Gorda, respectivamente, tanto em espaços públicos e privados.

"Nosso objetivo é desestimular situações que possam gerar aumento da contaminação”, disse o secretário estadual de Saúde André Longo, em entrevista coletiva, no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, no Centro do Recife, um dia após o governo anunciar a suspensão do ponto facultativo para servidores no período que seria de folia e mudanças nas restrições devido à pandemia. Pernambuco tem um dos mais tradicionais e concorridos carnavais do Brasil.

"Lamentamos, por mais um ano, o cancelamento da festa de carnaval, que está na alma e no coração dos pernambucanos. Mas o nosso compromisso precisa ser, neste momento, prioritariamente, com a vida e com a saúde das pessoas", disse André Longo.