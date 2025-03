'Perigo' de chuvas intensas segue para SP e outras regiões do País; veja previsão

A faixa leste do Estado de São Paulo, incluindo a capital, segue com alerta de 'perigo' para tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale também para Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas, Acre e de Rondônia.

A previsão do instituto é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos intensos, de 60 a 100 km/h, nessas regiões. Há risco de alagamentos, queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. O alerta vale até a manhã de sexta-feira, 14.

Na faixa central e norte do País, em amarelo no mapa abaixo, há alerta de 'perigo potencial' para tempestades. Nestas, a chuva esperada é entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos intensos de 40 a 60 km/h. "Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o Inmet.

A capital paulista já teve uma morte nesta quarta-feira, 12, por conta da queda de uma árvore, na região da República, no centro, durante a chuva. Em algumas horas de chuva, foram mais de 200 quedas de árvores e 173 mil imóveis que ficaram sem luz.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um boletim especial para alertar sobre novas tempestades na tarde desta quinta. "O fenômeno será influenciado por um sistema meteorológico no Sul do País, que deverá impactar no regime de chuvas no Estado."

A previsão do órgão estadual é de que as condições para tempestade perdurem até domingo, 16, na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista, litoral norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e região de Campinas e Sorocaba.

Os dias devem ter períodos de sol entre nuvens, com tempo abafado. Ao fim da tarde, a combinação entre o aquecimento diurno e a umidade vinda do oceano e da Amazônia deve favorecer pancadas de chuvas isoladas, com raios, ventos fortes e, em alguns casos, queda de granizo.