Perfil de Bolsonaro no X foi hackeado, diz filho

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro afirmou que a conta do pai, Jair Bolsonaro, no X (antigo Twitter) foi invadida na noite de quinta-feira (23). A última publicação no perfil do ex-presidente foi o anúncio de um suposto lançamento de uma criptomoeda.

Em publicação feita na noite de ontem, Bolsonaro surge em imagem ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma legenda que anuncia o lançamento. Após o ocorrido, Carlos Bolsonaro fez o alerta através da sua conta.

O post foi excluído em seguida, e Carlos Bolsonaro se manifestou sobre o ocorrido. “A conta do Twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada. Iniciado processo de tentativa de recuperação da mesma”, escreveu em seu perfil na plataforma.