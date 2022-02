Pelo menos 8 pessoas morreram durante operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro

Pelo menos oito pessoas morreram durante uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Por causa da ação, 17 escolas e alguns estabelecimentos, como as Clínicas da Família Felipe Cardoso, Aloísio Novis e Klebel de Oliveira, ficaram fechados nesta manhã. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Os agentes da PM, PF e PRF chegaram à Penha antes das 5 horas desta quinta-feira (11) e logo começou o tiroteio. Eles cumpriam mandados de prisão contra uma quadrilha de roubo de cargas e o principal alvo é o traficante Chico Bento do Jacarezinho, um dos chefes do Comando Vermelho. Nas primeiras horas da operação, seis fuzis, três pistolas e duas granadas tinham sido apreendidos.

A operação também visava a frustrar planos para atacar as bases do Cidade Integrada no Jacarezinho. "Encontramos uma grande resistência para avançar e cumprir nossos objetivos, e provavelmente esses elementos estavam nessa resistência", declarou o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho.