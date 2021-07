Pela primeira vez no ano, nenhum estado tem taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90%

Pela primeira vez desde o início de dezembro de 2020, nenhum estado apresenta taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 no SUS superior a 90%. É o que aponta o levantamento do Observatório Fiocruz divulgado nesta quarta-feira aponta melhora no cenário da pandemia no Brasil. As informações são do Portal IG.

De acordo com a análise, a tendência de queda nos indicadores de incidência e mortalidade foi mantida nesta última Semana Epidemiológica, de 4 a 10 de julho, pela terceira vez consecutiva e o número de casos e de óbitos vem caindo há três semanas em cerca de 2% ao dia, mas ainda permanece em alto patamar. A taxa de letalidade foi mantida em torno de 3%, percentual considerado elevado.

Para os pesquisadores da Fiocruz, a diminuição na incidência de casos novos e mortes, assim como a tendência de redução das taxas de ocupação de leitos, pode indicar um processo de arrefecimento da pandemia, que deve persistir nos próximos meses.