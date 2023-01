'Peidona do TikTok': influenciadora digital viraliza por soltar pum nas redes sociais; vídeo

A influenciadora digital Vanessa Campos tem dado o que falar nas redes sociais. Isso porque, a brasiliense posta vídeos soltando pum em vários ambientes. Um dos vídeos virais, no Tik Tok, mostra Vanessa Campos dentro de um elevador no shopping soltando os gases "feliz da vida". A publicação já conta com mais de 376 milhões de curtidas e 13.9 milhões de comentários.

No momento do vídeo, a moça estava só: “peida mesmo e não ‘tá’ nem aí”. Entre risos ela complementa: “Esses meus peidos não dão, né, gente? Eu sou uma peidona mesmo, né, peido mesmo”, diz a jovem.

Alguns internautas curtiram a ideia pedem para que a “peidona do tik tok” solte pum até de aniversário.