Pedra gigante cai sobre tratorista, que é resgatado com vida

Olhando o tamanho da pedra sobre o trator, é difícil imaginar que o trabalhador atingido poderia estar vivo. Mas estava e foi resgatado em uma operação que levou quase seis horas. O homem de 52 anos se salvou, mas ficou gravemente ferido após uma pedra gigante desmoronar sobre o veículo que ele dirigia, na manhã desta terça-feira (9), na cidade de Braço do Norte, na região sul de Santa Catarina.

A família do tratorista estranhou a demora do trabalhador para voltar para casa e resolveu saber do paradeiro dele. O que encontraram foi a vítima com as pernas prensadas entre a pedra e o trator.

Uma operação de resgate, que levou aproximadamente seis horas, com diversas equipes, conseguiu salvar a vida dele. Participaram Corpo de Bombeiros, Samu, Serviço Aeromédico e helicóptero da Polícia Civil. A vítima estava consciente, mas perdeu muito sangue.

Ele teve fraturas nas pernas e braços. Após ser estabilizado, foi levado ao Hospital São José, em Criciúma, onde passou por cirurgia.

Segundo a família, o trabalhador estava arrumando uma estrada no interior da propriedade quando ocorreu o acidente.