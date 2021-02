Pedófilo é preso em casa imunda que lembra cenários de filmes de terror

Um homem preso nesta sexta-feira, dia 12, por armazenar e compartilhar pornografia infantil residia numa casa que, de tão suja, lembrava ambientes de filmes de terror. Localizado em Planaltina, Distrito Federal, o imóvel estava muito sujo e continha várias imitações de armadilhas vistas nos filmes de terror.

O suspeito, de 29 anos, foi preso na manhã de ontem durante a quinta fase da operação "Coleciona-Dores" da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal (DRCC-DF), que busca combater crimes de pedofilia e compartilhamento de pornografia infantil. A casa onde o acusado e sua mãe moravam chamou a atenção dos policiais por ser extremamente suja e tenebrosa. Além de muito lixo, os policiais encontraram no ambiente um HD externo contendo pornografia infantil.

Vídeos e fotos da residência mostram condições sanitárias muito precárias, com entulhos e lixos acumulados em todas as partes. Nas imagens do banheiro da casa, destaca-se um computador colocado no chão com seu teclado apoiado em cima do vaso sanitário e uma cadeira embaixo do chuveiro. Em um dos quartos do imóvel, uma cadeira quebrada estava amarrada de cabeça para baixo com fios elétricos acima de uma cama extremamente manchada e desgastada.

“Na casa, o indivíduo confessou que armazenava e compartilhava esses materiais pornográficos de crianças e adolescentes. O que chamou a nossa atenção foi o meio onde esse homem vivia, em meio ao lixo e à sujeira. Era até difícil acreditar que uma pessoa poderia residir naquele espaço”, disse o delegado Dário Taciano de Freitas Junior, da DRCC. O delegado também informou que o acusado responderá pelo crime tipificado na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão.